Вычисли Вырази в квадратных дециметров в квадратные миллиметры 9 квадратных деци??етров + 1500 квадратных миллиметров

Математика
Вычисли Вырази в квадратных дециметров в квадратные миллиметры 9 квадратных деци??етров + 1500 квадратных миллиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90000 мм2 + 1500мм2 = 91500мм2 Ответ: 91500мм2 или 9дм2 15 см2 
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