Из 14 мальчиков класса надо выбрать трех дежурных. Сколькими способами можно сделать этот выбор?

Алгебра

Из 14 мальчиков класса надо выбрать трех дежурных. Сколькими способами можно сделать этот выбор?

Автор: Гость