Из 14 мальчиков класса надо выбрать трех дежурных. Сколькими способами можно сделать этот выбор?
Алгебра
Из 14 мальчиков класса надо выбрать трех дежурных. Сколькими способами можно сделать этот выбор?
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Волк и заяц вычислили периметр треугольника. Прочитай запись решения и ответ. Опр??дели и запиши длины сторон треугольника. 1) 3*2=6см 2) 6+8=14см....
Физика
В каком из баллонов давление газа будет наименьшим, если учитывать сто масса тепе??атура и состав газа ао всех баллоннах одинаковы
Математика
Из проволоки согнули прямоугольник длиной 10,7см шириной 6 целых 1 2 см если из этой же проволоки согнуть квадрат то чему будет равна его сторона