Из 14 мальчиков класса надо выбрать трех дежурных. Сколькими способами можно сделать этот выбор?

Алгебра
Из 14 мальчиков класса надо выбрать трех дежурных. Сколькими способами можно сделать этот выбор?
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