Найти слово в котором буква я дает два звука
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Найти слово в котором буква я дает два звука
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоко,якорь эти слова имеют 2 звука
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