В каком из баллонов давление газа будет наименьшим, если учитывать сто масса тепе??атура и состав газа ао всех баллоннах одинаковы

Физика
В каком из баллонов давление газа будет наименьшим, если учитывать сто масса тепе??атура и состав газа ао всех баллоннах одинаковы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pv = mRΔT/M  Если учесть, что все величины справа одинаковы для всех газов, то давление будет зависеть от объема баллона. Там, где объем больше,  давление наименьшее.
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