Волк и заяц вычислили периметр треугольника. Прочитай запись решения и ответ. Опр??дели и запиши длины сторон треугольника. 1) 3*2=6см 2) 6+8=14см. Ответ 14 см
Математика
Волк и заяц вычислили периметр треугольника. Прочитай запись решения и ответ. Опр??дели и запиши длины сторон треугольника. 1) 3*2=6см 2) 6+8=14см. Ответ 14 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это равнобедренный треугольник, у которого две стороны равны. 1-ая сторона = 3см 2-ая сторона = 3см 3-ья сторона = 8см Периметр треугольника (Р) = 14см
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