Просклонять слова міұғалім по тәуелдік
Қазақ тiлi
Просклонять слова міұғалім по тәуелдік
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1 Менің мұғалімім Біздің мұғаліміміз 2 Сенің мұғалімің Сіздің мұғаліміңіз 3 Оның мұғалімі Олардың мұғалімдері
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