Найти и записать не менее 10 мордовских поговорок в тетрадь, помогите пожалуйста т??лько надо написать те, который сочинил мордовский народ

Гость: Гость:

1.Беда одна не ходит, 2.Где много нянек, там дети больше болеют , 3.Злой человек везде зло творит, 4.Его язык острый, как иголкой колет, 5.Горячо начал - кончил , 6.Каков корень, таковы и ветки, 7.Каков вопрос, таков и ответ, 8.Каковы твои друзья, таков и ты; каков ты сам, таковы и твои друзья, 9.Кто волком родился, тот волком и умрет, 10.Молодость не возвратишь, а старость всегда придёт, 11.Красота не в глазах, а в благородном сердце.