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Найти х, если среднее арифмитическое 7,05 и х равно 8
Математика
Найти х, если среднее арифмитическое 7,05 и х равно 8
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