Найти координаты точек пересечения с осями координат прямой 3x−y+3=0

Алгебра
Найти координаты точек пересечения с осями координат прямой 3x−y+3=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x−y+3=0. найдем координаты точки пересечения с осью: 1) Оу. х=0, тогда у =3х+3. у=3·0+3=3. с осью Оу. (0;3) 2) Ох. у=0. 3х-0+3=0. 3х+3=0. 3х=-3. х=-1. с осью Ох. (-1;0).
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