Найти корни ур-я на заданном промежутке: sinx1/2 x принадлежит (-3;6)
Математика
Найти корни ур-я на заданном промежутке: sinx1/2 x принадлежит (-3;6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sinx=1/2 x1=п/6+2пk x2=5п/6+2пn k=n=0: x1=п/6∉, х2=5п/6∉ k=n=1: х1=13п/6 ∈ х2=17п/6∈ k=n=2: х1=25п/6 ∈ х2=29п/6∈ k=n=3: х1=37п/6 ∉ х2=41п/6∉ k=n=-1: х1=-11п/6 ∈ х2=-7п/6∈ Ответ: 13п/6, 17п/6, 25п/6, 29п/6, -11п/6, -7п/6 ∈ (-3;6).
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