Найти корни ур-я на заданном промежутке: sinx1/2 x принадлежит (-3;6)

Математика
Найти корни ур-я на заданном промежутке: sinx1/2 x принадлежит (-3;6)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sinx=1/2 x1=п/6+2пk x2=5п/6+2пn k=n=0:   x1=п/6∉,  х2=5п/6∉  k=n=1:   х1=13п/6 ∈   х2=17п/6∈ k=n=2:   х1=25п/6 ∈   х2=29п/6∈ k=n=3:   х1=37п/6 ∉   х2=41п/6∉ k=n=-1:  х1=-11п/6 ∈  х2=-7п/6∈ Ответ:  13п/6, 17п/6, 25п/6, 29п/6, -11п/6, -7п/6 ∈ (-3;6).
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