Пісня добрим бути просто СРОЧНО

Черчение
Пісня добрим бути просто СРОЧНО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текст песни «Добрим будь» Cкачать Распечатать 100%  Добрим будь 1. Дощ умив усе довкола полив квіти голубі Не жалій добра ніколи все повернеться тобі П- в: Добрим будь , добрим будь, Вирушай з добром у путь Добрим будь , добрим будь, Посміхнутись не забудь 2. А веселка кольорова Засвітилась в небесах Не жалій добра ніколи все повернеться в житті П- в: П – Ш: 3. Не кажи лихого слова І слабкого захисти Не жалій добра ніколи все повернеться в житті П- в: П – Ш:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Напишите сумму двух ввражений и упрастите её а+в и р-в
Ответить
Математика
Найдите расстояние между домом и элекрическим столбом, если высота дома 4,5, высота столба 7,5 м, и длина кабеля, протянутого от столба к дому 5м.
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение по теме судьба человека про мальчика пожалуйста но не из интернета срочно
Ответить
Английский язык
Заполнить пропуски подходящими формами глагола to be Am,is,are,was,were,will be there ...no coffee for
Ответить
Другие предметы
Какие факторы , которые влияют на снижения ДТП ?
Ответить