Пісня добрим бути просто СРОЧНО

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Текст песни «Добрим будь» Cкачать Распечатать 100% Добрим будь 1. Дощ умив усе довкола полив квіти голубі Не жалій добра ніколи все повернеться тобі П- в: Добрим будь , добрим будь, Вирушай з добром у путь Добрим будь , добрим будь, Посміхнутись не забудь 2. А веселка кольорова Засвітилась в небесах Не жалій добра ніколи все повернеться в житті П- в: П – Ш: 3. Не кажи лихого слова І слабкого захисти Не жалій добра ніколи все повернеться в житті П- в: П – Ш: