Какие факторы , которые влияют на снижения ДТП ?

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Объективные Конструктивные параметры и состояние дорогиИнтенсивность движения транспортных средств и пешеходовОбустройство дорог сооружениями и средствами регулированияВремя годаЧасы суток Субъективные Состояние водителей и пешеходовНарушение установленных правил водителями и пешеходами ￼ Рисунок 1 - Роль факторов риска и их сочетаний в возникновении ДТП Факторы: А) Связанные с человеком (более профессионального плана; профессия-водитель): Пригодность (личностные, психофизиологические качества, состояние здоровья)Работоспособность (режим труда и отдыха, условия на рабочем месте, состояние здоровья, режим питания, употребление различных лечебных препаратов, образ жизни)Подготовленность (наличие необходимого объёма знаний и навыков, приобретаемых в процессе профессионального обучения и в результате самообучения)Мотивация(заинтересованность в безопасном процессе работы, результатах труда, удовлетворенность работой в целом)