Помогите решить ОВР: Cl2+ PH3--gt;PHl3+HCl

Химия
Помогите решить ОВР: Cl2+ PH3--gt;PHl3+HCl
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Cl2+PH3=PCl5+3HCI или по Вашей реакции тоже возможно 3Cl2+PH3=PCl3+3HCL Вместо = пишите стрелочку
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