Сколько общих касательных плоскостей, проходящих через данную точку, можно прове??ти к двум не пересекающимся шарам?
Математика
Сколько общих касательных плоскостей, проходящих через данную точку, можно прове??ти к двум не пересекающимся шарам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДВЕ плоскости. 1. Касательная к первому шару. 2. Касательная к второму шару. 3. Через три точки проходит плоскость. Но.. к шару - диаметру две касательных и, значит, две плоскости. Рисунок прилагается.
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