Составьте сочинение про лодку с зайцами
Литература
Составьте сочинение про лодку с зайцами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Была лодка,у лодки был хозяин,у хочяина были зайцы.И вот пришлось ем пережать через реку,а точнее переплывать.С зайцами.И вот он сажает зайцев в лодку и садится сам.Отталкивается от берега.А от противоположного берега плывет его приятель с лисойюОстановились они поболтать.Лиса из лодки в лодку за зайцами перепрыгнула.Зайцы прыгнули в воду.И лисица за ними.Уплыть она не смогла,а хозяин зайцыв взял из воды.Вот так хитрую лисицу судьба проучила по хитрому (чот ор)
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