Где используется закон Джоуля Ленца
Физика
Где используется закон Джоуля Ленца
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Используется для нахождения кол-ва выделенного тепла при прохождении тока по проводнику
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