О чём свидетельствует присоединение Азербайджанского государства к принятой ООН "Конвенции о правах ребенка"?

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О чём свидетельствует присоединение Азербайджанского государства к принятой ООН "Конвенции о правах ребенка"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конве́нция ООН о права́х ребёнка — международный правовой документ, определяющий права детей в государствах-участниках. Конвенция о правах ребёнка является первым и основным международно-правовым документом обязательного характера, посвящённым широкому спектру прав ребёнка. Документ состоит из 54 статей, детализирующих индивидуальные права лиц в возрасте от рождения до 18 лет (если согласно применимым законам совершеннолетие не наступает ранее) на полное развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений. Участниками Конвенции о правах ребёнка являются Святой Престол, Палестина и все страны-члены ООН, кроме США[удачи ]
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