Надо решить срочно!! 1.Выполнить умножение дробей 8/5*17 7/13*39/56 3 целых 1/9* 2 целых 1/7 2.выполнить деление дробей 8/15:6 14/39:21/51 3 целых 1/9:2 целых 11/12

Гость: Гость:

// тк 7 сокращается до 1,а 56 до 8 при делении на 7, 13 аналогично 3 целых 1/9* 2 целых 1/7 = 420/63 8/15:6 = 8/15*1/6 = 8/90 14/39:21/51 = 14/39 * 51/21 // сокращаем 14 до 2, а 21 до 3. 39 до 13, а 51 до 17 = 34/39 3 целых 1/9:2 целых 11/12 = 28/9 : 35/12 = 28/9 * 12/35 = 16/15