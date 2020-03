Помогите определить в них видо-временные формы глагола – сказуемого и укажите и?? инфинитив. 1. Production processes of any conventional pastas at the new factory will include all these stages. Производственные процессы любо...

Английский язык

Помогите определить в них видо-временные формы глагола – сказуемого и укажите и?? инфинитив. 1. Production processes of any conventional pastas at the new factory will include all these stages. Производственные процессы любой обычной пасты на новом заводе будут включать в себя все эти этапы. 2. Confectionery industry goes back into ancient times. Кондитерская промышленность уходит корнями в древние времена. 3. The first chocolate candies consisted of ground cocoa beans and sugar. Первые шоколадные конфеты состояли из молодых какао бобов и сахара. 4. Birds and other animals lay eggs, and bees produce honey, a popular sweetener in many culture. Птицы и другие животные откладывают яйца, а пчелы вырабатывают мёд, популярный подсластитель во многих культурах

Автор: Гость