Помогите определить в них видо-временные формы глагола – сказуемого и укажите и?? инфинитив. 1. Production processes of any conventional pastas at the new factory will include all these stages. Производственные процессы любо...
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Помогите определить в них видо-временные формы глагола – сказуемого и укажите и?? инфинитив. 1. Production processes of any conventional pastas at the new factory will include all these stages. Производственные процессы любой обычной пасты на новом заводе будут включать в себя все эти этапы. 2. Confectionery industry goes back into ancient times. Кондитерская промышленность уходит корнями в древние времена. 3. The first chocolate candies consisted of ground cocoa beans and sugar. Первые шоколадные конфеты состояли из молодых какао бобов и сахара. 4. Birds and other animals lay eggs, and bees produce honey, a popular sweetener in many culture. Птицы и другие животные откладывают яйца, а пчелы вырабатывают мёд, популярный подсластитель во многих культурах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. will include - future simple - to include. 2. goes - pres simp - to go. 3. consisted - past simp - to consist. 4. lay - pres simp - to lay, produce - pres simp - to produce.
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