Выразительность речи , тропы , фигуры и теперь , 1. спустя пять десятелетий , живет в семьях Украины , Белорусии ,России горькая боль войны 2 . Отольются кошки мышкины слезы 3 На высоте мотор страдает , как человек , горной бол...
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Выразительность речи , тропы , фигуры и теперь , 1. спустя пять десятелетий , живет в семьях Украины , Белорусии ,России горькая боль войны 2 . Отольются кошки мышкины слезы 3 На высоте мотор страдает , как человек , горной болезнью : он задыхается , и пульс его быстро падает
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1. эпитет 2. пословица 3. олицетворение, сравнение
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