Выразительность речи , тропы , фигуры и теперь , 1. спустя пять десятелетий , живет в семьях Украины , Белорусии ,России горькая боль войны 2 . Отольются кошки мышкины слезы 3 На высоте мотор страдает , как человек , горной бол...

Русский язык

Выразительность речи , тропы , фигуры и теперь , 1. спустя пять десятелетий , живет в семьях Украины , Белорусии ,России горькая боль войны 2 . Отольются кошки мышкины слезы 3 На высоте мотор страдает , как человек , горной болезнью : он задыхается , и пульс его быстро падает

Автор: Гость