Какова масса медного куба имеющего такие же размеры и форму как 10 кг золотого куба?
Физика
Какова масса медного куба имеющего такие же размеры и форму как 10 кг золотого куба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну так примерно, плотность меди 8,9 т/м^3, а у золота - 13,6 т/м^3,. Ві там с пропорциями уж сами сообразите, но примерно 6 кило медь будет весить..))
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