Какой способ воздействия на интересы людей является наиболее распространенным в условиях современной рыночной экономики ? А. экономическое принуждение; Б. внеэкономическое принуждение; В. моральное поощрение; Г. социально...
Экономика
Какой способ воздействия на интересы людей является наиболее распространенным в условиях современной рыночной экономики ? А. экономическое принуждение; Б. внеэкономическое принуждение; В. моральное поощрение; Г. социальное воздействие
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