Какой способ воздействия на интересы людей является наиболее распространенным в условиях современной рыночной экономики ? А. экономическое принуждение; Б. внеэкономическое принуждение; В. моральное поощрение; Г. социально...

Экономика

Какой способ воздействия на интересы людей является наиболее распространенным в условиях современной рыночной экономики ? А. экономическое принуждение; Б. внеэкономическое принуждение; В. моральное поощрение; Г. социальное воздействие

Автор: Гость