Не шуми ты рожь спелым колосом. Расставьте знаки препинания

Русский язык
Не шуми ты рожь спелым колосом. Расставьте знаки препинания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не шуми ты , рожь, спелым колосом
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