ПОЖАЛУУЙСТААА,СРОЧНО НАДОО Устраните ошибку, связанную с нарушением синтаксиче??кой нормы. Запишите исправленный вариант предложения. Объясните. 1. К сожалению, мало человек прошли флюорографическое обследование. 2. Немало в...

Русский язык
ПОЖАЛУУЙСТААА,СРОЧНО НАДОО Устраните ошибку, связанную с нарушением синтаксиче??кой нормы. Запишите исправленный вариант предложения. Объясните. 1. К сожалению, мало человек прошли флюорографическое обследование. 2. Немало выпускников колледжа трудятся на предприятиях города.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.людей, прошли 2. многие выпускники города трудятся
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