ПОЖАЛУУЙСТААА,СРОЧНО НАДОО Устраните ошибку, связанную с нарушением синтаксиче??кой нормы. Запишите исправленный вариант предложения. Объясните. 1. К сожалению, мало человек прошли флюорографическое обследование. 2. Немало в...

Русский язык

ПОЖАЛУУЙСТААА,СРОЧНО НАДОО Устраните ошибку, связанную с нарушением синтаксиче??кой нормы. Запишите исправленный вариант предложения. Объясните. 1. К сожалению, мало человек прошли флюорографическое обследование. 2. Немало выпускников колледжа трудятся на предприятиях города.

Автор: Гость