Как ученые разбираются в многообразия животных!!!ответ пожалуйста
Биология
Как ученые разбираются в многообразия животных!!!ответ пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При помощи старания и.. систематики. это такая наука, которая группирует все многообразие животных по классам, семействам, родам, видам по определеннным принципам и общим характеристикам строения и жизнедеятельности
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