Срочно Помогите пожалуйста умоляю вас с математикой номер 16

Гость: Гость:

Б) (238+49)-29=49-29+238=20+238=258 в) 182-(52+46)=182-52-46=130-46=84 г) 328-(77+88)=328-88-77=240-77=163 д) (177-88)-17=177-17-88=160-88=72 е) 142-(17+22)=142-22-17=120-17=103 ж) (883+118)-18=118-18+883=100+883=983