Доклад.как растение приспособить к зиме?

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В чем-то подготовка растений к зиме похожа на приготовления к зимнему сну некоторых видов животных. Так же, как и животным, растениям зимних районов необходимо накопить запас питательных веществ на всю зиму. Процесс накопления у растений начинается уже в конце лета. Как же растения узнают, что лето заканчивается и скоро наступит осень, а потом зима? Оказывается, растения умеют определять смену времен года по длительности светового дня. Когда в конце день становится короче, растения уменьшают выработку особого вещества под названием "хлорофилл". Хлорофилл очень нужен растениям в период роста, потому что именно это вещество умеет превращать углекислый газ в воду и питательные вещества. Хлорофилл в больших количествах содержится в листьях. Именно он придает листьям зеленую окраску. Но через листья в период роста испаряется много воды. Зимой же воду растениям брать негде, вода превращается в снег и лед. Поэтому, чтобы сохранить запас жидкости для зимней спячки, растения "сбрасывают" лиственный покров.