8. Соотнеси событие и имя. а) Борис Годунов; б) царевич Дмитрий; в) Лжедмитрий I; ??) Иван Болотников; 1) бежал из Чудова монастыря; 2) активно участвовал в избрании патриарха; 3) был третьим сыном Ивана III; 4) “якобы...

История

8. Соотнеси событие и имя. а) Борис Годунов; б) царевич Дмитрий; в) Лжедмитрий I; ??) Иван Болотников; 1) бежал из Чудова монастыря; 2) активно участвовал в избрании патриарха; 3) был третьим сыном Ивана III; 4) “якобы был воеводой в войске царевича Дмитрия”; 9.Иностранное вторжение с целью захвата территории а) гражданская война б) интервенция в) крестьянская война Блок С. Найдите и подчеркните ошибки в тексте. В 1594 г. Умер при загадочных обстоятельствах царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного от его жены, Кабардинской княжны Марии Темрюковны.Борис. Годунов объявил младенца святым, но многие не верили, что Дмитрий умер. Прошло много лет. В России развернулась крестьянская война, тогда один авантюрист, служивший некогда у Романовых, бежал в Польшу, объявил себя спасшимся царевичем Дмитрием и пошел на Москву вместе с Яном Сапегой, Жолкевским и русским воеводой Иваном Болотниковым. Лжедмитрий занял Москву и сверг царя Бориса Годунова, но не продержался в столице и нескольких месяцев. Его свергли дворяне и выбрали царем Василия Шуйского. Пронумеруйте ошибки и напишите правильный ответ

Автор: Гость