Помогите с заданием по музыке! Значения слов: 1) Бельканто 2) Баркарола 3) Мастерство исполнителя 4) Куплетная форма 5) Ария 6) Песня 7) Речитатив 8) Рондо Если есть ошибки, то извините. Некоторые слова я слышу впервые)

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Белканто - это техника пения, при которой звуки плавно переходят друг к другу. Баркарола - народное произведения венецианских лодочников (песня). Мастерство исполнителя - совокупность приобретённых и врождённых творческих навыков, которые проявляет исполнитель. Куплетная форма - форма песни, в которой на одну мелодию накладывают разный текст, который меняется в каждом куплете. Ария - сольное пение в опере. В ней даётся музыкальная характеристика героя, передаются мысли и чувства. Разновидности: ариэтта, ариозо, каватина. Перед арией часто звучит речитатив. Песня - жанр вокального искусства. Речитатив - пение, напоминающее речь. Рондо - старинный французский хороводный танец с пением.