Один грам гемоглобіну зв"язує 1,34 мл кисню. В 1 л крові міститься в середньому 150 гра?? гемоглобіну. Визначне скільки кисню міститься в 1 л крові?

Биология

Один грам гемоглобіну зв"язує 1,34 мл кисню. В 1 л крові міститься в середньому 150 гра?? гемоглобіну. Визначне скільки кисню міститься в 1 л крові?

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