Отзыв о балладе "Кубок" плиииииииииииииииииииииз
Литература
Отзыв о балладе "Кубок" плиииииииииииииииииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В балладе Жуковского " Кубок", жестокий король мучал своих подчинённых, бросив свой кубок в море. Но один паж спас положение. Он прыгнул в воду и достал кубок. Король удивился, и бросив кубок опять, назначил пажу награду, женитьбу на его дочери. Паж прыгнул, но погиб.
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