Отзыв о балладе "Кубок" плиииииииииииииииииииииз

Литература
Отзыв о балладе "Кубок" плиииииииииииииииииииииз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В балладе Жуковского " Кубок", жестокий король мучал своих подчинённых, бросив свой кубок в море. Но один паж спас положение. Он прыгнул в воду и достал кубок. Король удивился, и бросив кубок опять, назначил пажу награду, женитьбу на его дочери. Паж прыгнул, но погиб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Какие проблемы могут возникнуть при шитье сорочки?
Ответить
Физика
Какова масса медного куба имеющего такие же размеры и форму как 10 кг золотого куба?
Ответить
Биология
Один грам гемоглобіну зв"язує 1,34 мл кисню. В 1 л крові міститься в середньому 150 гра?? гемоглобіну. Визначне скільки кисню міститься в 1 л крові?
Ответить
Математика
В урне содержится 4 черных и 7 белых шаров. Случайным образом вынимают 4 шара. Найти вероятность того, что среди них: а) 4 белых шара; б) менее...
Ответить
Экономика
Какой способ воздействия на интересы людей является наиболее распространенным в условиях современной рыночной экономики ? А. экономическое принуж...
Ответить