Отзыв о балладе "Кубок" плиииииииииииииииииииииз

Гость: Гость:

В балладе Жуковского " Кубок", жестокий король мучал своих подчинённых, бросив свой кубок в море. Но один паж спас положение. Он прыгнул в воду и достал кубок. Король удивился, и бросив кубок опять, назначил пажу награду, женитьбу на его дочери. Паж прыгнул, но погиб.