Какие проблемы могут возникнуть при шитье сорочки?
Технология
Какие проблемы могут возникнуть при шитье сорочки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нитка порвется, нитка закончится,иголку сломаешь,иголку не туда тыкнешь,будет слишком короткий конец на завязке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Биология
Один грам гемоглобіну зв"язує 1,34 мл кисню. В 1 л крові міститься в середньому 150 гра?? гемоглобіну. Визначне скільки кисню міститься в 1 л крові?
Математика
В урне содержится 4 черных и 7 белых шаров. Случайным образом вынимают 4 шара. Найти вероятность того, что среди них: а) 4 белых шара; б) менее...
Экономика
Какой способ воздействия на интересы людей является наиболее распространенным в условиях современной рыночной экономики ? А. экономическое принуж...