Какие проблемы могут возникнуть при шитье сорочки?

Технология
Какие проблемы могут возникнуть при шитье сорочки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нитка порвется, нитка закончится,иголку сломаешь,иголку не туда тыкнешь,будет слишком короткий конец на завязке.
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