Помогите срочно надо найти 46 загадок край ёжик а

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Помогите срочно надо найти 46 загадок край ёжик а
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Ёж)   Нет ушей, не видно ножек. Шар в колючках – это … (Ёжик)   Он в лесу без сумки ходит Яблоки, грибы находит На спине иголки. Кто это у елки? (Ёж)   Он такой со всех сторон колючий, Что на нем иголки просто кучей. Он похож на маленькую горку. Ищет он грибы и тащит в норку. Носик у него курносый черный, А характер тихий, но упорный. По траве он бродит без дорожек. Ты его не бойся. Это … (Ёж) Под березкой я иль ёлкой, Из меня торчат иголки, На футбольный мяч похож, Называют меня – (Еж)   Под соснами, под елками  Лежит мешок с иголками. (Ёж) Ползёт - ползёт, иголки везёт.  (Ёж)    Полежала между елками Подушечка с иголками. Тихонечко лежала, Потом вдруг убежала. (Ёж)   По лесной бежит тропинке, Гриб домой несёт на спинке. Не погладишь, не возьмёшь. Догадались? Это… (Ёж) Автор: Синючкова Ж.   По тропинке в лесу, Я большое яблоко несу, На иголки я похож, Звать меня конечно – (Еж)   По тропинке идет, Лес на спинке несет. (Еж)   Сам он круглый, а не мяч, Рта не видно, а кусач, Голой ручкой не возьмешь,  А зовется это … (Еж)    Сердитый недотрога  Живет в глуши лесной. Иголок очень много,  А нитки не одной. (Еж) Словно елка, Весь в иголках. (Ежик)   Словно елка, весь в иголках. Сам он круглый, а не мяч,  Рта не видно, а кусач, Голой ручкой не возьмешь,  А зовется ... (Еж)   Странный гость - стишок-загадка  Как-то вечером на дачу  Гость пришёл ко мне смешной,  Смелый, стало быть, в придачу,  И немного озорной.  Прогулялся вдоль забора,  Задержался возле пня…  Стал своим уж очень скоро.  Но заметил тут меня!  Сжался он, как только мог,  Превратившись в колобок.  На игольник стал похож. Угадали? Это … (Еж)   Ходит по лесу Портной Сто иголок за спиной. (Еж) Что за фыркающий хвостик?    У кого в иголках носик? Что за шарик как репей,            Только бегает быстрей? (Еж)    Что же это за девица? Не швея, не мастерица, Ничего сама не шьёт, А в иголках круглый год. (Еж) - Шур-шур-шур - в траве иголки!  - Да?! На сосенке иль ёлке?!  - На иголках тех листочки!  - На осине иль дубочке?!  - Пчих-пчих-пчих - чихнул там носик!  - Может, это паровозик?!  - Вот следы от лапок-ножек!  - Ну, конечно, это ..!  (Ежик)   Это кто в траве шуршит И забавно так фырчит, Весь в иголках, не возьмёшь? Кто же это, дети? (Ежик) P.S. Всё что смог найти
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