Помогите срочно надо найти 46 загадок край ёжик а

Гость: Гость:

Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Ёж) Нет ушей, не видно ножек. Шар в колючках – это … (Ёжик) Он в лесу без сумки ходит Яблоки, грибы находит На спине иголки. Кто это у елки? (Ёж) Он такой со всех сторон колючий, Что на нем иголки просто кучей. Он похож на маленькую горку. Ищет он грибы и тащит в норку. Носик у него курносый черный, А характер тихий, но упорный. По траве он бродит без дорожек. Ты его не бойся. Это … (Ёж) Под березкой я иль ёлкой, Из меня торчат иголки, На футбольный мяч похож, Называют меня – (Еж) Под соснами, под елками Лежит мешок с иголками. (Ёж) Ползёт - ползёт, иголки везёт. (Ёж) Полежала между елками Подушечка с иголками. Тихонечко лежала, Потом вдруг убежала. (Ёж) По лесной бежит тропинке, Гриб домой несёт на спинке. Не погладишь, не возьмёшь. Догадались? Это… (Ёж) Автор: Синючкова Ж. По тропинке в лесу, Я большое яблоко несу, На иголки я похож, Звать меня конечно – (Еж) По тропинке идет, Лес на спинке несет. (Еж) Сам он круглый, а не мяч, Рта не видно, а кусач, Голой ручкой не возьмешь, А зовется это … (Еж) Сердитый недотрога Живет в глуши лесной. Иголок очень много, А нитки не одной. (Еж) Словно елка, Весь в иголках. (Ежик) Словно елка, весь в иголках. Сам он круглый, а не мяч, Рта не видно, а кусач, Голой ручкой не возьмешь, А зовется ... (Еж) Странный гость - стишок-загадка Как-то вечером на дачу Гость пришёл ко мне смешной, Смелый, стало быть, в придачу, И немного озорной. Прогулялся вдоль забора, Задержался возле пня… Стал своим уж очень скоро. Но заметил тут меня! Сжался он, как только мог, Превратившись в колобок. На игольник стал похож. Угадали? Это … (Еж) Ходит по лесу Портной Сто иголок за спиной. (Еж) Что за фыркающий хвостик? У кого в иголках носик? Что за шарик как репей, Только бегает быстрей? (Еж) Что же это за девица? Не швея, не мастерица, Ничего сама не шьёт, А в иголках круглый год. (Еж) - Шур-шур-шур - в траве иголки! - Да?! На сосенке иль ёлке?! - На иголках тех листочки! - На осине иль дубочке?! - Пчих-пчих-пчих - чихнул там носик! - Может, это паровозик?! - Вот следы от лапок-ножек! - Ну, конечно, это ..! (Ежик) Это кто в траве шуршит И забавно так фырчит, Весь в иголках, не возьмёшь? Кто же это, дети? (Ежик) P.S. Всё что смог найти