Найдите число а, если: 1. удвоенное число а равно 28. 2. утроенное число а равно 9. 3.в??вое меньше число равно 5. помогите!!!!Пожалуйста!!

Алгебра

Найдите число а, если: 1. удвоенное число а равно 28. 2. утроенное число а равно 9. 3.в??вое меньше число равно 5. помогите!!!!Пожалуйста!!

Автор: Гость