Найдите число а, если: 1. удвоенное число а равно 28. 2. утроенное число а равно 9. 3.в??вое меньше число равно 5. помогите!!!!Пожалуйста!!
Алгебра
Найдите число а, если: 1. удвоенное число а равно 28. 2. утроенное число а равно 9. 3.в??вое меньше число равно 5. помогите!!!!Пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а = 14; 2. а = 3; 3. а = 10.
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