Спасите плиз по огите плизииттт!!!!! Номео 74
Математика
Спасите плиз по огите плизииттт!!!!! Номео 74
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь-это a×b, значит чтобы получить 24, мы можем 1)8×3, 2)6×4, 3)12×2 4)24×1. Периметр-это сумма длин всех сторон. 1. (8+3)× 2=22 2. (6+4)× 2=20 3. (12+2)× 2= 28 4. (24+1)× 2=50
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