Не могу решить помогите пж
Геометрия
Не могу решить помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
234. 360/2=180 величина дуги в градусах центральный угол равен дуге, на которую опирается, а это значит, что угол равен 180
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