решите плиз 4 и 5 задания! желательно с решением!

Гость: Гость:

4) по условию ∠С =90°, тогда ∠А+∠В = 90°, ∠А=90°-∠В (1) по условию 4∠А - 3∠В = 24° подставим сюда (1) 4(90°-∠В) - 3∠В =24° 360°-4∠В -3∠В = 24° 7∠В = 336° ∠В = 336°:7 ∠В=48°, тогда ∠А = 90°-48° = 42° ∠В-∠А = 48°-42° = 6° Ответ: 6° 5) в Δ АВС ∠В = 90°-60°=30°, тогда АС = АВ :2 , как сторона, лежащая против угла в 30° АС = 18:2 = 9 (см) в ΔАКС : ∠К = 90°, ∠А=60°, тогда ∠С=30° АК = АС:2, как сторона , лежащая против угла в 30° АК = 9:2 = 4,5 (см) Ответ: 4,5 см