Как осуществляется гидролиз? не понятно: Например, KNO2 - степень окисления азота +3, а кислоты у нас есть либо HNO3 (+5), либо HNO2 (+3) Вследствие этого я понять не могу сильная кислота или слабая Объясните, пожалуйста
Химия
Как осуществляется гидролиз? не понятно: Например, KNO2 - степень окисления азота +3, а кислоты у нас есть либо HNO3 (+5), либо HNO2 (+3) Вследствие этого я понять не могу сильная кислота или слабая Объясните, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KNO2 = K(+) + NO2(-)соль образована слабой кислотой HNO2 и сильным основанием KOHгидролиз идёт по слабому:NO2(-) + HOH = HNO2 + OH(-) среда щелочнаяK(+) + NO2(-) + HOH = HNO2 + OH(-) + K(+)KNO2 + H2O = HNO2 + KOH
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Надо решить срочно!! 1.Выполнить умножение дробей 8/5*17 7/13*39/56 3 целых 1/9* 2 целых 1/7 2.выполнить деление дробей 8/15:6 14/...
Информатика
Срочноооо! Паскаль В двумерном массиве b найти кол во отрицательных и сумму положительных. в конце вывести массив в виде матрицы.
Алгебра
Найдите число а, если: 1. удвоенное число а равно 28. 2. утроенное число а равно 9. 3.в??вое меньше число равно 5. помогите!!!!Пожалуйста!!