Как осуществляется гидролиз? не понятно: Например, KNO2 - степень окисления азота +3, а кислоты у нас есть либо HNO3 (+5), либо HNO2 (+3) Вследствие этого я понять не могу сильная кислота или слабая Объясните, пожалуйста

Химия

Как осуществляется гидролиз? не понятно: Например, KNO2 - степень окисления азота +3, а кислоты у нас есть либо HNO3 (+5), либо HNO2 (+3) Вследствие этого я понять не могу сильная кислота или слабая Объясните, пожалуйста

Автор: Гость