Первым музеем нашей страны была Кунсткамера в Санкт-Петербурге.В первое время работы музея всем посетителям по приказу Петра 1 раздавали бесплатное угощение.Как ты думаешь,почему император издал такой приказ?

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Маркетинг! Народ не шел в Кунсткамеру. Не было в России до того музеев, соответственно не было культуры посещения музеев. Что бы привить своим поданным привычку ходить в музей царь раздавал бесплатное угощение всем пришедшим. В наше время это называется: "маркетинговый ход" и используется довольно часто при продвижении новых товаров и услуг.