Составьте программу по заданию + блок схема(по желанию)
Информатика
Составьте программу по заданию + блок схема(по желанию)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое задание VARx, y : real; BEGIN readln(x); if x <= -1 then y:= -1/(x*x*x)else if x <= 2 then y:= x*x else y:=-4; writeln(y:0:8) END. дальше еще скину
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Какому из данных выражений тождественно равно выражение 5c-d-6c-13d 1 )-11с-14do 2)-c+14th 3)-c-12d 4)-c-14d
Русский язык
О чём свидетельствует присоединение азербайджанского государства к принятой ООН "Конвенции о правах ребенка"?
Алгебра
Какому из данных выражений тождественно равно выражение 5c-d-6c-13d 1 )-11с-14do 2)-c+14th 3)-c-12d 4)-c-14d