На координатной плоскости постройде график функции у=2,5х.Принадлежит ли этому графику точка М (-2;5)решите пожж
Математика
На координатной плоскости постройде график функции у=2,5х.Принадлежит ли этому графику точка М (-2;5)решите пожж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем в данную нам функцию вместо х -2, вместо у 5 5=2,5*(-2) 5=-5 выражение неверно,значит, точка не принадлежит графику
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