На координатной плоскости постройде график функции у=2,5х.Принадлежит ли этому графику точка М (-2;5)решите пожж

Математика

На координатной плоскости постройде график функции у=2,5х.Принадлежит ли этому графику точка М (-2;5)решите пожж

Автор: Гость