Помогите составить предложения по схемам чтоб получился рассказ и дать название ??ассказу

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Помогите составить предложения по схемам чтоб получился рассказ и дать название ??ассказу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я уже взрослая. Мне сегодня исполнилось 9. Я уже большая девочка. Поэтому мама меня попросила купить овощей. Я пошла в продуктовый магазин, купила овощей. Мама приготовила овощной суп. И налила чай. За помощь мама мне купила новою одежду. Мама разрешила выйти на улицу играться.
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