-2х^2+х+7=-х^2+5х+(-2-х^2)
Математика
-2х^2+х+7=-х^2+5х+(-2-х^2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2x²+x+7=-x²+5x+(-2-x²) -2x²+x+7=-x²+5x-2-x² -2x²+x+7+x²-5x+2+x²=0 -4x+9=0 x=9/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Итак, господа физики! Есть задача, задача олимпиадного уровня, тобишь повышеной сложности. Вот сама задача: Электрический чайник имеет две обмотки....
Математика
Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на единичный отрезок за прыжок. Сколько существует различных точек на координатной п...
Литература
Геометрия