Итак, господа физики! Есть задача, задача олимпиадного уровня, тобишь повышеной сложности. Вот сама задача: Электрический чайник имеет две обмотки. При включении первой вода закипает через 12 мин, при включении обеих обмоток по...

Физика

Итак, господа физики! Есть задача, задача олимпиадного уровня, тобишь повышеной сложности. Вот сама задача: Электрический чайник имеет две обмотки. При включении первой вода закипает через 12 мин, при включении обеих обмоток последовательно-через 36 минут. Через какое время закипит вода в чайнике, если включить только второю обмотку? Обе обмотки параллельно? Теплообмен с окружающей средой не учитывайте. Задание я полностью скопировала с учебника, так как при попытке решения этой задачи у меня вскипел мозг. Ну не физик я. А Вас я очень попрошу решить эту задачу с представлением формул и самого решения. Зарание спасибо)

Автор: Гость