Вступление о невозможности жизни без воды
Окружающий мир
Вступление о невозможности жизни без воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все состоит из воды. Именно в воде зародилась первая жизнь. Без нее ничто не может существовать. Вода играет также важную роль не только в биологических процессах, она определяет климат определенной территории.
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