Половину положительного числа умножили на 20% от этого же числа и получили 225. Найдите само число

Математика
Половину положительного числа умножили на 20% от этого же числа и получили 225. Найдите само число
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число - х половина - 0,5х 20%= 0.2x 0.5x*0.2x=225 0.1x`2=225 x`2=2250 x=15корней из 10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Вступление о невозможности жизни без воды
Ответить
Химия
Помогите решить ОВР: Cl2+ PH3-->PHl3+HCl
Ответить
Русский язык
Туристы (вымокнуть) под дождём. 2) Дети (озябнуть) от холода. 3) Силы борцов (иссякнут??). 4) Оратор (охрипнуть). 5) Спортсмены (достигнуть) финиша...
Ответить
История
Составьте сравнительную таблицу войн в Китае, Корее, Индокитае.
Ответить
Математика
Сколько общих касательных плоскостей, проходящих через данную точку, можно прове??ти к двум не пересекающимся шарам?
Ответить