Половину положительного числа умножили на 20% от этого же числа и получили 225. Найдите само число
Математика
Половину положительного числа умножили на 20% от этого же числа и получили 225. Найдите само число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число - х половина - 0,5х 20%= 0.2x 0.5x*0.2x=225 0.1x`2=225 x`2=2250 x=15корней из 10
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