Напишите сочинение по теме судьба человека про мальчика пожалуйста но не из интернета срочно

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Особым произведением, поднявшим проблему психологии личности во время войны на новую высоту, является знаменитый рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека". Перед читателем предстает не просто история жизни солдата, а судьба человека, воплотившего в себе типические черты национального русского характера. Скромный труженик, отец семейства жил и по-своему был счастлив. И вдруг война... Соколов ушел на фронт защищать Родину. Как и тысячи других, таких же как он, война столкнула Андрея с неотвратимыми и неизбежными ужасами. Она оторвала его от родного дома, от семьи, от труда. И вся жизнь А.Соколова как бы опрокинулась: на него обрушилось чудовище военных злодеяний, жизнь вдруг ни за что начала бить и хлестать его изо всех сил. За что же этот человек так наказан? Страдания Соколова - это не эпизод, связанный с частной судьбой человека. Русскому человеку были навязаны ужасы второй мировой войны, и ценой громадных жертв и личных утрат, трагических потрясений и лишений он отстоял свою Родину. В этом и заключается смысл рассказа "Судьба человека". Подвиг человека предстал в рассказе Шолохова в основном не на поле боя и не на трудовом фронте, а в условиях фашистского плена, за колючей проволокой концлагеря. В духовном единоборстве с фашизмом раскрывается характер Андрея Соколова, его мужество. Вдали от Родины Андрей Соколов пережил все тяготы войны, бесчеловечные издевательства фашистского плена. И не раз смерть смотрела ему в глаза, но он каждый раз находил в себе титаническое мужество и до конца оставался человеком. Но не только в столкновении с врагом видит Шолохов проявление героического в натуре человека. Не менее серьезным испытанием становятся для героя его утраты, страшное горе солдата, лишенного близких и крова, его одиночество. Ведь Андрей Соколов из войны вышел победителем, вернул миру мир, а сам в войне потерял все, что имел в жизни "для себя": семью, любовь, счастье. Безжалостная и бессердечная судьба не оставила солдату даже пристанища на земле. На месте, где стоял его домик, им же самим построенный, темнела воронка от немецкой авиабомбы. История не может предъявить Андрею Соколову счета. Он выполнил перед нею все человеческие обязательства. Но вот она перед ним за его личную жизнь - в долгу, и Соколов осознает это. Он говорит своему случайному собеседнику: "Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: "За что же ты, жизнь, меня так покалечила?" Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь!". Андрей Соколов, после всего того, что он пережил, казалось бы, мог назвать жизнь чумою. Но он не ропщет на мир, не замыкается в своем горе, а идет к людям. Оставшись один на белом свете, этот человек всю сохранившуюся в сердце теплоту отдал сиротке Ванюше, заменив ему отца. Он усыновил сиротскую душу и именно потому сам стал понемногу возвращаться к жизни. Всей логикой своего рассказа М.А. Шолохов доказал, что его герой ни в коей мере не сломлен своей непростой жизнью, он верит в свои силы. Я считаю, что смысл названия в том, что человек несмотря на все тяготы и невзгоды все-таки сумел найти в себе силы продолжать жить дальше и радоваться своей жизни!