Помогите мне пожалуйста.срочно.надо подчеркнуть грамматические основы. и определить вид каждого сказуемого.
Русский язык
Помогите мне пожалуйста.срочно.надо подчеркнуть грамматические основы. и определить вид каждого сказуемого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.Я человек(Составное.им.сказ) 5,я не чувствовал(пгс) 6.он ростом двенадцати вершков(сост.и.с) 7.я решила напомнить и подарить (пгс) 8.простота необходимое условие(сост.им.ск
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Информатика
Текст составлен с использованием алфавита мощностью 64 символа и содержит 100 символов каков информационный объем текста
Алгебра
Другие предметы
УМОЛЯЮ РЕШИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Реши задачу. Вот стоит железная дорога в форме круга (то есть выхода нет), по ней едет поезд, а в центре круга ...