Найти корни уравнений 12 (х – 3) + 4 (5 – х) = 2 (4 – х) ; 4 (х – 3) – 2 (5 – 3х) + 7 = 3 (3х – 5) + х ; 27 – 3 (4х – 5) + 2 (7 – х) = 7 (3 – 2х)

Алгебра
Найти корни уравнений 12 (х – 3) + 4 (5 – х) = 2 (4 – х) ; 4 (х – 3) – 2 (5 – 3х) + 7 = 3 (3х – 5) + х ; 27 – 3 (4х – 5) + 2 (7 – х) = 7 (3 – 2х)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х-36+20-4х-8+2х=0, 10х-24=0, х=24/10=12/5=2 2/5. 4х-12-10+6х+7-6х+15-х=0, 3х=0, х=0. 27-12х+15+14-2х-21+14х=0, х сокращается. уравнение не имеет решения.
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