Из задуманного числа вычли половину числа 18 и получили 8 найди задуманное число
Математика
Из задуманного числа вычли половину числа 18 и получили 8 найди задуманное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26 будет надеюсь понятно
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